Коронавирус в России выявили еще у 29 929 человек

Фото: Andrey Rudakov/Bloomberg via Getty Images

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 29 929 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

В Москве зарегистрировали 2 862 новых случая COVID-19, в Московской области - 2 040, в Санкт-Петербурге - 2 012.

Еще 736 новых случаев COVID-19 зафиксированы в Краснодарском крае, 717 - в Самарской области, 679 - в Пермском крае, 678 - в Красноярском крае, 658 - в Свердловской области, 652 - в Ростовской, 622 - в Челябинской, 617 - в Воронежской, 600 - в Иркутской, 576 - в Нижегородской, 569 - в Омской области, 541 - в Башкирии, 512 - в Алтайском крае.

Кроме того, 509 случаев - в Хабаровском крае, 489 - в Саратовской области, 459 - в Приморском крае, 453 - в Ставропольском крае, 398 - в Волгоградской области, 385 - в Новосибирской, 380 - в Ленинградской, 360 - в Тверской, 359 - в Кемеровской области, по 350 новых пациентов в Вологодской и Липецкой областях. В других регионах России суточный прирост не превышает 350 случаев.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 1 132 пациента, больше всего скончавшихся в Москве - 88, в Санкт-Петербурге - 63, в Подмосковье - 53.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 10 млн 016 тыс. 896 случаев коронавирусной инфекции, 289 483 умерших и 8 млн 741 тыс. 355 выписанных, в том числе 31 391 выписан за последние сутки.