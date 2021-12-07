С COVID-19 или его симптомами госпитализированы 24 человека по приезде из ЮАР

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Из примерно ста россиян, которые в последние дни приехали из ЮАР, госпитализированы 24 человека с подтвержденным заражением COVID-19 или с его симптомами, их перевели из обсерватора в больницу, сообщила вечером телеканалу "Россия 1" глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В основном госпитализированы, потому что положительный ПЦР. Но и есть среди них люди, у которых ПЦР пока отрицательный, но клинические проявления появляются", - объяснила она.

Чиновница подчеркнула, что до сих пор подтверждено только два случая заркажения штаммов "омикрон", это подтвердило секвенирование. Впервые об этих случаях было объявлено 6 декабря. Заразившихся среди приезжих выявили 3 декабря.

"А остальные пациенты, у кого положительный ПЦР-тест, также находятся уже в стационарах, но исследование этих вирусов продолжается", - отметила глава Роспотребнадзора.

"Мы видим, что количество ПЦР-положительных нарастает день за днем", - добавила Попова.

По ее словам, решение о госпитализации в этой ситуации принимается по двум критериям.

"Один - это положительный тест. И второй критерий, это состояние здоровья. То есть любое недомогание, повышение температуры - основание для того, чтобы человек был госпитализирован", - объяснила глава Роспотребнадзора.

На вопрос, как себя чувствуют двое граждан, у которых был выявлен "омикрон"-штамм, Попова ответила: "Пациенты находятся под медицинским наблюдением. И я абсолютно уверена, что при таком контроле, который за ними осуществлен, за ними профессиональные врачи присматривают и наблюдают их специалисты очень высокого уровня. Я надеюсь, что там все будет хорошо".

Ранее во вторник она рассказала, что взятые в первый день ПЦР-тесты могут не показать "омикрон".