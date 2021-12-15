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Двое взрослых и двое детей погибли при пожаре в частном доме в Приамурье

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Тела двоих взрослых и двоих детей обнаружены в среду на месте пожара в частном доме в Шимановске Амурской области, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

"Обнаружены тела четырех человек, включая годовалого мальчика и одиннадцатилетней девочки. (...) Следственно-оперативной группой совместно с сотрудниками Госпожнадзора проводится осмотр места происшествия, устанавливается причина и очаг возгорания, назначены судебные пожарно-техническая и другие экспертизы", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Для оказания помощи в расследовании уголовного дела в Шимановск выехала группа следователей-криминалистов областного следственного управления с необходимой криминалистической техникой.

Амурская область

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