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Сотрудников Омского политеха заподозрили в мошенничестве

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Омске о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном неустановленными лицами из числа сотрудников Омского государственного технического университета (ОмГТУ). Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ России по региону в четверг.

Согласно имеющейся информации, в 2018 году был заключен договор между ОмГТУ и коммерческой организацией на выполнение научно-исследовательской работы стоимостью более 8 млн рублей.

В сообщении говорится, что с декабря 2018 по апрель 2020 года неустановленные лица, используя научно-исследовательские наработки ОмГТУ, подготовили и оформили от имени коммерческой организации отчетную научно-техническую документацию о выполненных работах.

В дальнейшем подозреваемые получили перечисленные ОмГТУ деньги в полном объеме за якобы выполненную научно-исследовательскую работу и распорядились ими по своему усмотрению.

По предварительной оценке, государству был причинен ущерб на сумму более 2 млн рублей.

Омск ОмГТУ

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