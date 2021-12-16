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Володин призвал убрать плакаты в Думе перед рассмотрением закона о QR-кодах

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - На пленарном заседании Госдумы перед рассмотрением законопроекта о QR-кодах для общественных мест появились плакаты с критикой инициативы, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о нарушении регламента.

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"Коллеги, заканчивайте. Забирайте плакаты на улицу и используйте там. Получаете по полмиллиона ежемесячно и начинаете концерты устраивать", - прокомментировал он происходящее в зале.

По данным одного из депутатов, плакаты пытались повесить парламентарии от КПРФ после появления в зале представителей правительства. При этом содержание плакатов вызвало критику со стороны других парламентариев - в частности, депутат Николай Брыкин ("Единая Россия"), взяв слово, попросил рассмотреть поведение коллег в рамках законодательства об экстремизме.

"Просьба комиссию по регламенту зафиксировать тех, кто занимается противоправной деятельностью, а дальше попробуем разобраться, как это процессуально должно быть решено", - прокомментировал Володин.

В четверг, 16 декабря, Дума рассматривает в первом чтении законопроект о введении QR-кодов для посещения общественных мест.

Вячеслав Володин Госдума

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