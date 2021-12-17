Володин счел безответственными призывы снять с рассмотрения законопроект о QR-кодах

Спикер Думы снова начал сбор мнений через свой телеграм-канал

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил против предложений снять с рассмотрения палаты законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и назвал их безответственными. Он предложил читателям его телеграм-канала написать в комментариях предложения ко второму чтению законопроекта.

В ноябре спикер открыл комментарии на своем канале для сбора мнений об обоих правительственных законопроектах о QR-кодах, и получил больше 700 тысяч откликов. Напомнив об этом, он написал: "Диалог, который был у нас начат, принес результаты: законопроект о введении сертификатов на транспорте, вызвавший больше всего вопросов и критики, снят с рассмотрения".

Он напомнил, что президент Владимир Путин поручил доработать оставшийся в Думе законопроект об обязательности сертификатов для посещения общественных мест.

"Многие из вас предлагают не рассматривать законопроект, не обсуждать его. Сделать вид, будто проблемы не существует. Но это безответственно перед гражданами, - считает Володин. - Наша задача как депутатов, чтобы закон помог людям, защитил от вируса, при этом не нарушал их права".



Он предложил обсудить законопроект до второго чтения, чтобы придумать, как снять все "риски и опасения", которые высказываются. По его словам, нужно "чтобы закон помог людям, защитил от вируса, при этом не нарушал их права".

16 декабря законопроект о QR-кодах для доступа в общественные места был принят в первом чтении. Второе чтение намечается не раньше, чем через месяц.