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Комитет Думы по здравоохранению одобрил законопроект о QR-кодах в общественных местах

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по здравоохранению рекомендовал нижней палате парламента поддержать законопроект о введении QR-кодов в общественных местах, сообщил глава комитета Дмитрий Хубезов.

"Наше заключение - поддержать и рекомендовать принять в первом чтении", - сказал Хубезов "Интерфаксу" во вторник.

Как сообщалось, в Госдуму было внесено два законопроекта об использовании QR-кодов - в общественных местах и на транспорте.

16 декабря Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, предполагающий изменения в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии (17357-8). Согласно ему, для посещения ресторанов, непродовольственных магазинов, массовых мероприятий и учреждений культуры потребуется документ с QR-кодом, подтверждающий вакцинацию, противопоказания к ней или перенесенное заболевание.

Второй законопроект, вносящий правки в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта (17358-8), снят с рассмотрения Госдумой. Этот законопроект предполагал, что аналогичные QR-коды понадобятся для покупки билетов и посадки в самолет или в вагон поезда.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 14 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Дмитрий Хубезов Госдума Коронавирус

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