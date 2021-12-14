Комитет Думы по здравоохранению одобрил законопроект о QR-кодах в общественных местах

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по здравоохранению рекомендовал нижней палате парламента поддержать законопроект о введении QR-кодов в общественных местах, сообщил глава комитета Дмитрий Хубезов.

"Наше заключение - поддержать и рекомендовать принять в первом чтении", - сказал Хубезов "Интерфаксу" во вторник.

Как сообщалось, в Госдуму было внесено два законопроекта об использовании QR-кодов - в общественных местах и на транспорте.

16 декабря Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, предполагающий изменения в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии (17357-8). Согласно ему, для посещения ресторанов, непродовольственных магазинов, массовых мероприятий и учреждений культуры потребуется документ с QR-кодом, подтверждающий вакцинацию, противопоказания к ней или перенесенное заболевание.

Второй законопроект, вносящий правки в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта (17358-8), снят с рассмотрения Госдумой. Этот законопроект предполагал, что аналогичные QR-коды понадобятся для покупки билетов и посадки в самолет или в вагон поезда.