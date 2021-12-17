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Следствие не допустило медиков в тюремную больницу к ректору "Шанинки"

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Супруга ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева, арестованного по делу о мошенничестве, сообщила, что следствие не ответило на ее просьбу о допуске к мужу в тюремную больницу врачей-специалистов.

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"Адвокаты, осуществляющие защиту моего супруга, обратились к следователю с ходатайством о разрешении допустить к нему врачей-специалистов. До настоящего времени ответ от следователя не получен. Врачи не допущены", - говорится в обращении супруги ректора "Шанинки" к члену столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), главе комитета по правозащите партии "Новые люди" Александру Хуруджи.

При этом, отмечает супруга Зуева, его состояние ухудшается, ему требуются консультации внешних специалистов - кардиолога и сосудистого хирурга.

Согласно представленному супругой мнению врачей, заболевания Зуева входят в перечень заболеваний, препятствующих пребыванию в СИЗО.

"В ближайшее время, уже 20 декабря 2021 года, состоится апелляция по рассмотрению жалобы адвокатов на продление содержания моего супруга под стражей. В связи с этим, очень прошу оказать содействие и помощь в разрешении данной ситуации, угрожающей здоровью моего мужа", - говорится в обращении супруги Зуева.

Дело ректора "Шанинки"

Зуев был задержан 12 октября по делу бывшего замминистра просвещения Марины Раковой о хищении бюджетных средств, выделенных на исследования для федерального проекта "Учитель года". Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Вину он не признает.

13 октября Тверской суд поместил его под домашний арест. Прокуратура оспорила это решение. 21 октября Зуев перенес операцию на сердце. 9 ноября Мосгорсуд отправил его в СИЗО. 3 декабря Тверской суд продлил ему арест на три месяца.

9 декабря на встрече Владимира Путина с членами Совета при президенте по правам человека поднимался вопрос о мере пресечения для Зуева. Путин сказал, что не видит необходимости держать ректора "Шанинки" под арестом. После этого защита ректора попросила следствие заменить ему меру пресечения на подписку о невыезде.

Сергей Зуев

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