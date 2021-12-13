Защита ректора "Шанинки" попросила суд скорее рассмотреть жалобу на его арест

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Защита ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева, обвиняемого в мошенничестве, попросила председателя Мосгорсуда Михаила Птицына как можно скорее назначить дату рассмотрения его апелляции на продление срока ареста.

Текст заявления предоставил "Интерфаксу" член Общественной наблюдательной комиссии Москвы, председатель комитета по правозащите партии "Новые Люди" Александр Хуруджи.

"На данный момент состояние здоровья Зуева С.Э. Является угрожающим для его жизни. Длительное ожидание заседания суда апелляционной инстанции ввиду невозможности оказания в СИЗО должной медицинской помощи может привести к непоправимым последствиям", - говорится в обращении.

Зуев был задержан 12 октября по делу бывшего замминистра просвещения Марины Раковой о хищении бюджетных средств, выделенных на исследования для федерального проекта "Учитель года". Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Вину он не признает.

13 октября Тверской суд поместил его под домашний арест. Прокуратура оспорила это решение. 21 октября Зуев перенес операцию на сердце. 9 ноября Мосгорсуд отправил его в СИЗО. 3 декабря Тверской суд продлил ему арест на три месяца.

9 декабря на встрече Владимира Путина с членами Совета при президенте по правам человека поднимался вопрос о мере пресечения для Зуева. Путин сказал, что не видит необходимости держать ректора "Шанинки" под арестом. После этого защита ректора попросила следствие заменить ему меру пресечения на подписку о невыезде.