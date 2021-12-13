Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Защита ректора "Шанинки" попросила суд скорее рассмотреть жалобу на его арест

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Защита ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева, обвиняемого в мошенничестве, попросила председателя Мосгорсуда Михаила Птицына как можно скорее назначить дату рассмотрения его апелляции на продление срока ареста.

Текст заявления предоставил "Интерфаксу" член Общественной наблюдательной комиссии Москвы, председатель комитета по правозащите партии "Новые Люди" Александр Хуруджи.

"На данный момент состояние здоровья Зуева С.Э. Является угрожающим для его жизни. Длительное ожидание заседания суда апелляционной инстанции ввиду невозможности оказания в СИЗО должной медицинской помощи может привести к непоправимым последствиям", - говорится в обращении.

Зуев был задержан 12 октября по делу бывшего замминистра просвещения Марины Раковой о хищении бюджетных средств, выделенных на исследования для федерального проекта "Учитель года". Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Вину он не признает.

13 октября Тверской суд поместил его под домашний арест. Прокуратура оспорила это решение. 21 октября Зуев перенес операцию на сердце. 9 ноября Мосгорсуд отправил его в СИЗО. 3 декабря Тверской суд продлил ему арест на три месяца.

9 декабря на встрече Владимира Путина с членами Совета при президенте по правам человека поднимался вопрос о мере пресечения для Зуева. Путин сказал, что не видит необходимости держать ректора "Шанинки" под арестом. После этого защита ректора попросила следствие заменить ему меру пресечения на подписку о невыезде.

Шанинка Сергей Зуев Марина Ракова Тверской суд Мосгорсуд СПЧ Владимир Путин Александр Хуруджи ОНК Москвы

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В РФ за сутки выявлено 29,5 тыс. случаев заражения коронавирусом

В РФ за сутки выявлено 29,5 тыс. случаев заражения коронавирусом
Пандемия коронавируса

Привитые за рубежом смогут получить COVID-сертификат в РФ по тесту на антитела

Пандемия коронавируса

Голикова назвала сроки действия сертификатов для граждан с антителами

Голикова назвала сроки действия сертификатов для граждан с антителами
Пандемия коронавируса

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 55,8%

Нападения в школах и вузах

Возбуждено уголовное дело по факту нападения на православную гимназию в Серпухове

Пандемия коронавируса

"Омикрон" выявили у 16 россиян, приехавших из ЮАР

Неизвестный ранил из травматического пистолета 5 охранников ночного клуба в Курске

Нападения в школах и вузах

Выпускник православной гимназии Серпухова привел в действие СВУ в учреждении

Источник узнал, что напавший на серпуховский монастырь остался жив

ФСБ вычислила 106 последователей украинских радикалов в регионах РФ

ФСБ вычислила 106 последователей украинских радикалов в регионах РФ
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });