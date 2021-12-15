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Москалькова снова попросит следствие и прокуратуру отпустить Зуева из СИЗО

Омбудсмен посетила арестованного и пришла к выводу, что система ФСИН не может обеспечить ему необходимое лечение

Москалькова снова попросит следствие и прокуратуру отпустить Зуева из СИЗО
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова повторно попросит следствие и прокуратуру смягчить меру пресечения арестованному ректору "Шанинки" и директору Института общественных наук РАНХиГС Сергею Зуеву, сообщили "Интерфаксу" в аппарате омбудсмена.

Также омбудсмен запросила в Тверском районном суде Москвы процессуальные документы и протокол судебного заседания по делу Зуева.

Москалькова посетила Зуева в СИЗО "Матросская тишина", он находится в медсанчасти, и выяснила, что его самочувствие не очень хорошее и ему требуется "постоянное медикаментозное лечение и контроль".

Москалькова добавила, что после трех недавних операций и обострения гипертонической болезни Зуев нуждается в консультациях узких специалистов гражданского профиля - сосудистого хирурга и кардиохирурга вне медицинского учреждения системы ФСИН России.

Зуев сказал ей, что у него "нет вопросов к условиям содержания" и "положительно отозвался о заботе врачей и об отношении со стороны сотрудников СИЗО", рассказали в аппарате омбудсмена.

"С учетом состояния здоровья Сергея Эдуардовича, находящихся на его иждивении двоих несовершеннолетних детей (2007 и 2008 годов рождения), один из которых является ребенком-инвалидом (страдает аутизмом), родителей 1927 и 1937 годов рождения, также являющихся инвалидами, Москалькова подготовила повторное обращение в органы прокурорского надзора и следственного контроля о замене Сергею Эдуардовичу меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в аппарате омбудсмена.

Зуева задержали 12 октября по делу бывшего замминистра просвещения Марины Раковой о хищении бюджетных средств, выделенных на исследования для федерального проекта "Учитель года". Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), он обвинения отвергает.

Сначала суд отправил его под домашний арест, затем прокуратура оспорила избранную ему меру пресечения, и 9 ноября Мосгорсуд перевел его в СИЗО, при том, что 21 октября Зуев перенес операцию на сердце. 3 декабря Тверской суд продлил ему арест на три месяца.

9 декабря члены Совета по правам человека сообщили о деле Зуева президенту, и Владимир Путин сказал, что не видит необходимости держать ректора "Шанинки" под арестом.

После этого защита ректора попросила следствие заменить ему меру пресечения на подписку о невыезде. 13 декабря стало известно, что адвокаты Зуева обратились к председателю Мосгорсуда с просьбой скорее назначить рассмотрение вопроса о мере пресечения. 14 декабря рассмотрение апелляции защиты было назначено на 20 декабря.

Шанинка Сергей Зуев Марина Ракова Тверской суд Мосгорсуд СПЧ Владимир Путин Татьяна Москалькова Матросская тишина

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