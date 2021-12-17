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Путин призвал не забывать "после первого тоста" о COVID-мерах

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин призвал россиян прислушиваться к рекомендациям специалистов в Новый год и не забывать о мерах предосторожности после первого тоста.

В ходе пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей Путин отметил, что в новогодние праздники всем хочется встретиться с близкими, пообщаться. "Новогодний праздник всегда вызывает какие-то позитивные, сказочные ожидания на будущее. И это хорошо, надо, конечно, отмечать. Но нужно прислушиваться ко всем рекомендациям, ко всем рекомендациям специалистов и соблюдать их, если мы хотим, чтобы у нас действительно было счастливое будущее", - сказал президент.

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Он подчеркнул, что это серьезный вопрос. "У нас, знаете, как? После первого тоста все уже забывают про всякие меры предосторожности. Это сегодня не тот случай", - сказал глава государства.

Он еще раз призвал внимательнее относиться ко всем рекомендациям и делать все, чтобы их соблюдать.

Владимир Путин коронавирус

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