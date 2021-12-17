Путин заявил, что последствия распространения "омикрона" пока непонятны

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Угрозы для здоровья заболевших штаммом коронавируса "омикрон" до сих пор непонятны, некоторые эксперты говорят об опасности серьезных последствий, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Посмотрите, что происходит в относительно благополучных странах. Имею в виду распространение нового так называемого штамма "омикрон". Еще непонятны последствия", - сказал он, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

"Одни исследователи говорят, что это - более легкая форма, а другие говорят о возможных тяжелых последствиях", - пояснил президент.

Он также обратил внимание на то, что "резко возросло количество болеющих коронавирусом детей, причем с тяжелыми последствиями".