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Путин заявил, что последствия распространения "омикрона" пока непонятны

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Угрозы для здоровья заболевших штаммом коронавируса "омикрон" до сих пор непонятны, некоторые эксперты говорят об опасности серьезных последствий, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Посмотрите, что происходит в относительно благополучных странах. Имею в виду распространение нового так называемого штамма "омикрон". Еще непонятны последствия", - сказал он, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

"Одни исследователи говорят, что это - более легкая форма, а другие говорят о возможных тяжелых последствиях", - пояснил президент.

Он также обратил внимание на то, что "резко возросло количество болеющих коронавирусом детей, причем с тяжелыми последствиями".

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