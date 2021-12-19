Что случилось этой ночью: воскресенье, 19 декабря

Экстрадиция российского бизнесмена Клюшина в США, энергоавария в Якутии и задержание экс-вице-премьера Крыма Серова

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Россия перейдет в "режим контругроз", если НАТО откажется от предложений РФ по гарантиям безопасности, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, в отношениях России и НАТО наступил "момент истины", и от предложений Москвы "не удастся отмахнуться".

- Швейцария экстрадировала российского бизнесмена Владислава Клюшина в США. В субботу в Цюрихе россиянина, которого в США обвиняют в крупных финансовых махинациях, передали американским полицейским, сопровождавшим его во время полета в Штаты.

- В Якутии более 78 тысяч человек остались без света из-за энергоаварии. По данным правительства республики, в пяти районах Якутии лишены энергоснабжения 83 населенных пункта. Причиной аварии стало натяжение провода и касание изоляции на одной из опор ЛЭП.

- Бывший вице-премьер Крыма Владимир Серов задержан после нескольких лет розыска, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник. Серов несколько лет назад стал фигурантом уголовного дела о посредничестве в получении взятки.

- Пентагон занижал число погибших от авиаударов США мирных жителей на Ближнем Востоке, говорится в расследовании The New York Times, основанном на секретных документах американских военных. По данным издания, недоучтены могут быть сотни смертей среди гражданского населения в Ираке, Сирии и Афганистане.

- Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту с турецкий спутник связи Turksat 5B. Запуск был осуществлен в 06:58 по московскому времени, через 34 минуты космический аппарат массой 4,5 тонны был выведен на геостационарную орбиту. Первая многоразовая ступень Falcon 9 совершила успешную посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas в Атлантике.