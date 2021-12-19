NYT сообщила, что Пентагон занижал число погибших мирных жителей на Ближнем Востоке

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Сотни и тысячи мирных жителей, в том числе множество детей, могли стать случайными жертвами авиаударов США в ходе американской кампании на Ближнем Востоке против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ), сообщает The New York Times со ссылкой на секретный архив Пентагона.

По официальным данным Пентагона, 1417 мирных жителей погибли в результате авиаударов США в ходе кампании против ИГ в Ираке и Сирии, еще не менее 188 мирных жителей погибли с 2018 года в Афганистане. Газета на основании секретных документов делает вывод, что Пентагон с 2014 года, когда США начали кампанию против ИГ, занижал число жертв американских авиаударов среди мирного населения в Сирии, Ираке и Афганистане. The New York Times считает, что недоучтены могут быть сотни жертв, но определить их число уже невозможно.

В расследовании журналисты описывают случаи, когда американские военные наносили удары по автомобилям, домам и людям, принимая их за террористов. Причиной таких ошибок газета называет некачественные разведданные, которые приводили к неадекватной оценке ситуации на земле.

Издание отмечает, что, несмотря на декларируемые Пентагоном прозрачность и подотчетность, а также регламентированный порядок изучения случаев гибели гражданского населения, расследования после ударов обычно не проводились, как и работа над ошибками. Кроме того, в полученных газетой 1,3 тыс. документах нет ни одного упоминания о дисциплинарном взыскании с военных, а "возможное нарушение" правил ведения боевых действий признается только в одном случае. Полное расследование было рекомендовано менее чем в 12% заслуживающих доверия дел.