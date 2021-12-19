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Ракета SpaceX вывела на орбиту турецкий спутник связи Turksat 5B

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Ракета Falcon 9 в воскресенье утром по московскому времени успешно вывела на орбиту новый турецкий телекоммуникационный спутник Turksat 5B, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

Запуск был осуществлен в 22:58 18 декабря по времени Восточного побережья США (в 06:58 19 декабря по московскому времени), с 40-го стартового комплекса базы ВВС США на мысе Канаверал во Флориде.

Примерно через 34 минуты после запуска космический аппарат массой 4,5 тонны был выведен на геостационарную орбиту. Он предназначен для предоставления коммерческих услуг цифрового телевидения и широкополосного интернета.

Спустя примерно 9 минут после старта первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась для запусков уже в третий раз, совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, которая находилась в Атлантике в 660 км от космодрома. Спасательные суда SpaceX должны выловить из воды две створки головного обтекателя ракеты, которые после отделения от нее спускались на парашютах.

Turksat 5B является пятым и самым мощным телекоммуникационным спутником в турецкой орбитальной группировке. Как и Turksat-5A, запущенный в январе текущего года, новый спутник связи относится к аппаратам пятого поколения. Он будет работать в Ku-диапазоне и обеспечит передачу данных со скоростью более 55 Гбит/с. Это даст возможность увеличить пропускную способность всей группировки турецких спутников в 15 раз.

Аппарат создан корпорацией Airbus Defence and Space. Он будет использоваться оператором спутниковой связи Turksat. Спутник охватит вещанием Турцию, Ближний Восток, Персидский залив, Красное море, Средиземное море, Северную и Восточную Африку. Срок его службы рассчитан на 15 лет.

SpaceX Falcon 9 Turksat

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