Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Google выплатил 8,5 млн рублей задолженности по штрафам в России

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Российские приставы добились от Google полной выплаты долгов по штрафам за отказ удалить запрещенный в РФ контент.

В РоссииВ Думе пригрозили Google ужесточением наказания за нарушения законов РФЧитать подробнее

Согласно банку данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП), на текущий момент в отношении компании ведется только одно дело неимущественного характера, связанное с исключением компанией использования "Умного голосования" в поисковой выдаче по решению арбитража.

Ранее против Google приставы завели три исполнительных производства - о взыскании штрафов на общую сумму 8,5 млн рублей (за отказ удалить запрещенный в РФ контент). Сейчас эти дела прекращены.

Ранее в декабре по аналогичным задолженностям рассчитались Facebook и Telegram, выплатив в общей сложности 32 млн рублей.

Крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook, Twitter, TikTok, WhatsApp - регулярно привлекаются в России к ответственности за неудаление запрещенного контента (ст. 13.41 КоАП РФ), в том числе призывов к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях.

Общая сумма назначенных судами штрафов с начала этого года превышает 200 млн рублей.

В настоящее время на основании вступивших в силу и переданных в ФССП постановлений судов продолжаются производства о взыскании штрафов лишь в отношении Twitter - на сумму 34,7 млн рублей.

Федеральная служба судебных приставов Google

Новости по теме

Новости

Топливо в российских аэропортах подорожало с начала года на 35%

Итоги года: 2021

NFT, Clubhouse и метавселенная: чем запомнился мир технологий в 2021 году

NFT, Clubhouse и метавселенная: чем запомнился мир технологий в 2021 году
Пандемия коронавируса

"Омикрон" нанес удар по британским пабам и ресторанам на праздники

Итоги года: 2021

Гонка инвестиций в доставке продуктов - сжигая деньги, но уже "чувствуя кровь"

Гонка инвестиций в доставке продуктов - сжигая деньги, но уже "чувствуя кровь"

Tele2 исполнила предписания ФАС и с 11 января снизит тарифы

Минфин сообщил о сложных переговорах "Роснано" с кредиторами

Минфин не планирует повышать ставки НДФЛ, налога на прибыль и НДС в ближайшие три года

Мантуров не видит нужды в допподдержке металлургов при переходе на водород

Мантуров не видит нужды в допподдержке металлургов при переходе на водород

Brent подорожала до $79,39 за баррель благодаря снижению запасов в США

Минэкономразвития оценило рост ВВП РФ за январь-ноябрь в 4,7%

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });