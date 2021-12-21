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Четыре автомобиля загорелись рядом со станцией техобслуживания в Омске

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Омские пожарные потушили четыре легковых автомобиля, загоревшихся ночью рядом со зданием станции техобслуживания (СТО). Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону во вторник.

Сообщение о пожаре на улице 10 лет Октября поступило в 2:14 по местному времени.

"На момент прибытия пожарных горели четыре легковых автомобиля, (существовала) угроза распространения огня на рядом стоящее здание СТО", - говорится в сообщении.

В 2:20 возгорание было локализовано, в 2:43 полностью ликвидировано. В результате у трех автомобилей - "Honda Fit", "ВАЗ-2112" и "LADA Kalina" - было повреждено навесное оборудование моторного отсека и обшивка салона. Автомобиль "ВАЗ-2115" выгорел полностью и восстановлению не подлежит.

Площадь пожара составила 18 кв. м. Для тушения были задействованы два пожарных автомобиля и 16 человек личного состава. Погибших и травмированных нет. Причины возгорания устанавливаются.

Омск

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