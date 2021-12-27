Свердловская область до 15 января отменит QR-коды в кафе и фитнес-клубах

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Режим QR-кодов будет отменен в Свердловской области с 28 декабря до 15 января для посещения ряда заведений, сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев.

"С завтрашнего дня и до 15 января вход в кафе и рестораны, в фитнес-центры, все отдельно стоящие магазины, а также в салоны красоты, бани и сауны, прачечные и химчистки, детские игровые комнаты будет свободным. Не нужно будет предъявлять никаких документов и справок", - написал губернатор в инстаграме.

При этом кинотеатрам разрешается 100-процентная наполняемость при условии, что все посетители будут с QR-кодами.

Ранее Куйвашев отменил до 20 января режим QR-кодов для входа в торговые центры, отметив, что ограничительные меры, принятые в регионе на фоне распространения инфекции, "показывают свою эффективность".

Система QR-кодов заработала на территории Свердловской области с 25 октября, постепенно перечень организаций, для входа в которые требуется код, был расширен. Рекомендательный режим введения QR-кодов для ряда учреждений был заменен обязательным с 30 октября.