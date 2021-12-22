В Томске узнали об особенностях мозга, которые уменьшат случаи неоправданных абортов

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Нейробиологи Томского госуниверситета (ТГУ) при поддержке Российского научного фонда (РНФ) в ходе исследования агенезии (отсутствия или недоразвития) мозолистого тела головного мозга установили, что функции этого отдела могут брать на себя другие мозговые структуры, сообщает пресс-служба ТГУ в среду.

"Благодаря этому когнитивные способности человека в большинстве случаев сохраняются. Новые данные могут кардинально изменить клиническую практику и привести к уменьшению случаев неоправданных прерываний беременности", - говорится в сообщении.

Для проведения исследований головного мозга ученые ТГУ использовали свою уникальную технологию картирования миелина - вещества, из которого состоит оболочка нервных волокон.

Так, созданные нейробиологами вуза протоколы МРТ и специальные алгоритмы обработки изображений позволяют оценивать количество миелина, что является важным показателем развития головного мозга ребенка или плода.

По словам руководителя проекта, научного руководителя лаборатории нейробиологии НИИ Биологии и биофизики ТГУ, профессора ТГУ и Университета Вашингтона Василия Ярных, ученые сравнили плоды с агенезией мозолистого тела, которое отвечает за связь между полушариями головного мозга, и плоды без отклонений от нормы.

"Мы увидели картину, которая оказалась совершенно неожиданной – развитие миелина в центральных структурах головного мозга у плодов с отсутствием мозолистого тела происходит значительно быстрее, чем у нормальных плодов. Другими словами, задержка или отсутствие развития одного отдела головного мозга компенсируется развитием других его структур, и они берут на себя функцию связующего звена между полушариями", - сказал Ярных.

По мнению ученых, наблюдение свидетельствует об удивительной нейропластичности головного мозга и во многом объясняет, почему люди, у которых не сформировано мозолистое тело, при отсутствии других аномалий мозга функционально могут быть абсолютно полноценными.

Так, по клиническим данным, в настоящее время при обследовании нередко выявляют взрослых пациентов 50-70 лет, в головном мозге которых отсутствует мозолистое тело, но функционально абсолютно полноценных и ведущих обычный образ жизни.

На момент их рождения современные инструментальные методы обследования, такие как МРТ и УЗИ, были недоступны, поэтому родители этих детей не подозревали об аномалии развития.

В рамках данного исследования ученые ТГУ сотрудничают со специалистами Международного томографического центра (МТЦ) Сибирского отделения РАН (Новосибирск) для изучения самой ранней стадии формирования миелина в процессе внутриутробного развития плода.

По словам ведущего научного сотрудника, заведующей отделением медицинской диагностики МТЦ СО РАН Александры Коростышевской, аномалии развития мозолистого тела головного мозга встречается нередко: среди всех аномалий нарушение строения его срединных структур занимает 47%, из которых 40%, связаны с недоразвитием мозолистого тела.

"Ранее считалось, что полное отсутствие мозолистого тела – это фатальное нарушение, поэтому если такая аномалия обнаруживалась на сроке до 21-23 недель, беременность предлагали прерывать. Теперь же очевидно, что при отсутствии мозолистого тела нужно исключать сопутствующую патологию центральной нервной системы и генетические синдромы. Если их нет, то прогноз для плода вполне благоприятный", - сказала Коростышевская.

В начале января 2022 года ученые представят новые данные на конгрессе Американского общества детских нейрорадиологов в Майами.

ТГУ был открыт в 1888 году. Вуз занял седьмое место в Национальном рейтинге университетов 2021 года, подготовленном международной информационной группой "Интерфакс", сохранив прошлогоднюю позицию.