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Парламент Петербурга поддержал законопроект о QR-кодах в общественных местах

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Законодательное Собрание Санкт-Петербурга поддержало поправки в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", которые подразумевают введение QR-кодов в общественных местах.

Как передает корреспондент "Интерфакса, за документ в целом проголосовали 34 депутата, один воздержался, 13 были против.

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С трибуны против законопроекта выступили, в частности, депутаты Борис Вишневский ("Яблоко"), Роман Кононенко, Александр Рассудов, Алексей Зинчук (все - КПРФ), которые поддержали вакцинацию от коронавируса, но выразили обеспокоенность потенциальным нарушением базовых прав граждан.

За документ высказался председатель комитета по законодательству Всеволод Беликов ("Единая Россия"), подчеркнув, что, на его взгляд, все действия правительства РФ и Федерального Собрания укладываются в требования Конституции.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму два законопроекта, касающихся введения системы QR-кодов в России.

Первый законопроект предполагает, что для посещения ресторанов, непродовольственных магазинов, массовых мероприятий и учреждений культуры потребуется документ с QR-кодом, подтверждающий вакцинацию, противопоказания к ней или перенесенное заболевание.

Второй законопроект вносит правки в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта. По нему аналогичные QR-коды понадобятся для покупки билетов и посадки в самолет или в вагон поезда.

Петербург коронавирус

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