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"Газпром" решил готовиться к летнему пику спроса так же, как к зимнему

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром" идентифицировал наравне с самым ответственным для себя осенне-зимним периодом также летний пик спроса и настраивает систему на работу летом в таком же пиковом режиме. Об этом заявил председатель правления компании Алексей Миллер на итоговом селекторном совещании.

"Самая главная задача для нас с вами – прохождение осенне-зимнего периода. И год от года мы видим, что легче не становится. В первую очередь это связано с тем, что растут потребности, растет спрос, а собственно растут и пики. Мы с вами соответствуем тем требованиям, которые предъявляет экономика, комбыт (коммунально-бытовая сфера - ИФ), социальная сфера, экспорт, и своевременно на эти вызовы реагируем. Последовательно развиваем наши подземные хранилища", - напомнил он.

"Мы также с вами столкнулись и с тем, что теперь мы вынуждены говорить не только об осенне-зимнем пике, но и о летнем пике. И впервые в компании принято решение, что по окончании осенне-зимнего максимума мы с вами будем принимать специальную программу подготовки к прохождению летнего максимума. Точно так же будем готовить план мероприятий для наших дочерних обществ и будем системно готовиться к летнему пику спроса", - объявил Миллер.

Газпром

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