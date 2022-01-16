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В Думе допустили применение санкций к Facebook после блокировки страницы делегации РФ

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Блокировка официальной страницы делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями может повлечь применение санкций в отношении Facebook со стороны российского регулятора, сообщил "Интерфаксу" заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в воскресенье.

"Этот акт цензуры не останется без последствий. Применение санкций в этой ситуации было бы логичным, это устоявшая международная практика, а каких именно - решать регулятору", - сказал Горелкин.

Он уточнил, что законодатель предоставил Роскомнадзору "широкий спектр санкций разной степени жесткости и последствий".

В воскресенье Роскомнадзор направил письмо в адрес американской компании Meta Platforms, которая владеет социальной сетью Facebook, с требованием незамедлительно восстановить доступ к официальной странице делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями и отчитаться о причинах введения ограничений.

По данным Роскомнадзора, администрация Facebook ограничила доступ к странице за публикацию запрещенного контента. В ведомстве это сочли актом цензуры.

Госдума РФ Антон Горелкин Facebook Meta

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