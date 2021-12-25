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Более тысячи российских военных приняли участие в учениях под Воронежем

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Свыше 1 тысячи российских военнослужащих провели учение с танками, артиллерией и вертолетами на полигоне "Погоново" в Воронежской области, сообщил Западный военный округ (ЗВО).

В маневрах задействовали свыше 80 единиц вооружения и военной техники, в том числе танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82АМ, самоходные минометы "Нона-СВК", гаубицы Мста-Б, реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г", ударные вертолеты Ми-24 и разведывательные беспилотники, сообщили в ЗВО.

"В рамках специального учения на полигоне "Погоново" межвидовая тактическая группировка войск отработала совместные действия мотострелковых, танковых, артиллерийских, разведывательных подразделений во взаимодействии со средствами радиоэлектронной борьбы, беспилотной авиацией, вертолетами армейской авиации и войск РХБ защиты", - сообщил ЗВО.

"В ходе практических действий войск средства РЭБ "Лесочек" подавили сигналы управления технических средств разведки "противника", после чего сухопутная группировка войск под прикрытием огня артиллерийских подразделений и армейской авиации нанесла упреждающий удар по ключевым объектам "неприятеля" и уничтожила боевые разведывательные беспилотники самолетного типа", - говорится в сообщении.

Ранее США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы, а также о планах Москвы вторгнуться на украинскую территорию в начале 2022 года.

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в ответ на эти заявления говорил, что у России нет агрессивных планов.

Минобороны РФ Воронежская область ЗВО Погоново

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