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МС-21 начнет регулярные авиарейсы в 2022 году

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Новый гражданский лайнер среднемагистрального класса МС-21 начнет выполнять регулярные рейсы в 2022 году, сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

Об этом он сказал в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину (телеканал "Россия-1", ВГТРК).

МС-21 - разрабатываемый гражданский самолет среднемагистрального класса. Лайнер ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок. Самолет создается на базе новейших разработок в области авиастроения.

Программа МС-21 находится на стадии сертификационных испытаний и производства самолетов для первых заказчиков.

Базовая версия самолета с американскими двигателями PW1400, которая сейчас проходит сертификационные испытания, называется МС-21-300. Предполагается, что заказчики самолета смогут выбирать, с каким двигателем они будут его эксплуатировать. Также в будущем предполагается выпускать версии МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-400 (до 250 мест).

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В летных сертификационных испытаниях по российским и европейским нормам участвует четыре самолета МС-21-300. Еще два самолета проходят статические и ресурсные испытания в ЦАГИ. В декабре 2020 года начались летные испытания опытного самолета МС-21-310, который оснащен новыми российскими двигателями ПД-14.

Получение российского сертификата МС-21-300 запланировано на конец 2021 года. Полностью готовые четыре самолета будут переданы эксплуатирующей авиакомпании в 2022 году.

МС-21 ОАК Юрий Слюсарь

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