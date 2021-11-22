Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

"Иркут" планирует сертифицировать новый самолет МС-21 в России в декабре

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "Корпорация "Иркут" планирует сертифицировать пассажирский самолет МС-21-300 в России в декабре этого года, заявил первый замгендиректора компании, глава АО "Аэрокомпозит" Анатолий Гайданский.

"Этот срок (декабрь - ИФ) до сих по в силе. Мы сейчас делаем все возможное, чтобы он состоялся именно в декабре этого года", - сказал Гайданский журналистам в понедельник.

В РоссииМС-21 начнет регулярные авиарейсы в 2022 годуЧитать подробнее

По его словам, на данный момент МС-21 совершил около 700 испытательных полетов, "практически первая сертификационная программа на стадии завершения".

"У нас осталось до первого сертификата менее 50 полетов. Но в дальнейшем будет еще много-много полетов для расширения карты данных по сертификату", - добавил Гайданский.

О том, что МС-21 может быть сертифицирован Росавиацией в декабре, ранее говорил замглавы Минтранса Игорь Чалик. "У нас плановое окончание сертификации МС-21 - декабрь этого года. Буквально сегодня я получил от Росавиации подтверждение, что мы пока в плане: в декабре этого года МС-21 должен быть сертифицирован", - говорил он в начале октября.

МС-21 - семейство среднемагистральных пассажирских самолетов, создаваемое предприятиями "Ростеха". Сертификация и запуск их серийного производства неоднократно переносились. Одной из причин назывались санкции США в отношении "Аэрокомпозита" (входит в "Ростех"), из-за которых поставки композитов для крыла МС-21 попали под запрет.

По последним официальным данным, запуск производства базовой модификации МС-21-300 вместимостью 163-211 пассажирских мест ожидается в 2022 году. Первым получателем самолета будет входящая в группу "Аэрофлот" авиакомпания "Россия".

Анатолий Гайданский Иркут Аэрокомпозит МС-21-300

Новости по теме

Новости

Ученые с задержанного в Дании "Академика Иоффе" возвращаются в Россию

Ученые с задержанного в Дании "Академика Иоффе" возвращаются в Россию
Пандемия коронавируса

Более 500 пассажиров без QR-кодов высадили из транспорта Казани за утро понедельника

В Думу внесен законопроект о запрете упоминать в СМИ национальность преступников

В Думу внесен законопроект о запрете упоминать в СМИ национальность преступников

Главе "Общины Виссариона" и его соратникам предъявили уточненное обвинение

Главе "Общины Виссариона" и его соратникам предъявили уточненное обвинение

Что случилось этой ночью: понедельник, 22 ноября

Что произошло за день: воскресенье, 21 ноября

Пандемия коронавируса

В РФ произвели пробную партию вакцины от штамма "дельта" коронавируса

В РФ произвели пробную партию вакцины от штамма "дельта" коронавируса
Пандемия коронавируса

Президент РФ предложил свою кандидатуру для испытаний назальной формы "Спутника V"

Пандемия коронавируса

Владимир Путин ревакцинировался от коронавируса

Владимир Путин ревакцинировался от коронавируса

В СБ РФ назвали возможный путь проникновения боевиков из Афганистана в Россию

В СБ РФ назвали возможный путь проникновения боевиков из Афганистана в Россию
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });