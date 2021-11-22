"Иркут" планирует сертифицировать новый самолет МС-21 в России в декабре

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "Корпорация "Иркут" планирует сертифицировать пассажирский самолет МС-21-300 в России в декабре этого года, заявил первый замгендиректора компании, глава АО "Аэрокомпозит" Анатолий Гайданский.

"Этот срок (декабрь - ИФ) до сих по в силе. Мы сейчас делаем все возможное, чтобы он состоялся именно в декабре этого года", - сказал Гайданский журналистам в понедельник.

По его словам, на данный момент МС-21 совершил около 700 испытательных полетов, "практически первая сертификационная программа на стадии завершения".

"У нас осталось до первого сертификата менее 50 полетов. Но в дальнейшем будет еще много-много полетов для расширения карты данных по сертификату", - добавил Гайданский.

О том, что МС-21 может быть сертифицирован Росавиацией в декабре, ранее говорил замглавы Минтранса Игорь Чалик. "У нас плановое окончание сертификации МС-21 - декабрь этого года. Буквально сегодня я получил от Росавиации подтверждение, что мы пока в плане: в декабре этого года МС-21 должен быть сертифицирован", - говорил он в начале октября.

МС-21 - семейство среднемагистральных пассажирских самолетов, создаваемое предприятиями "Ростеха". Сертификация и запуск их серийного производства неоднократно переносились. Одной из причин назывались санкции США в отношении "Аэрокомпозита" (входит в "Ростех"), из-за которых поставки композитов для крыла МС-21 попали под запрет.

По последним официальным данным, запуск производства базовой модификации МС-21-300 вместимостью 163-211 пассажирских мест ожидается в 2022 году. Первым получателем самолета будет входящая в группу "Аэрофлот" авиакомпания "Россия".