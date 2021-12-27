Мосгорсуд оставил под арестом журналиста Сафронова еще на три месяца

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Мосгорсуд по ходатайству следствия продлил до 7 апреля срок ареста журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе суда.

Как ожидается, защита Сафронова обжалует решение суда.

Дело Ивана Сафронова

Сафронов, остающийся в должности советника генерального директора "Роскосмоса" по информационной политике, был задержан 7 июля 2020 года и по решению суда отправлен под арест. Ему предъявлено обвинение в государственной измене.

Согласно фабуле первого эпизода, предъявленного Сафронову, журналист в 2012 году был завербован представителем чешской спецслужбы, которой в 2017 году передал секретную информацию, связанную с военно-техническим сотрудничеством России в странах Африки и действиями Вооруженных сил РФ на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений, по версии следствия, были США.

Кроме того, следствие считает, что в декабре 2015 года Сафронов за $248 передал имеющему двойное гражданство России и Германии политологу Демури Воронину информацию о деятельности ВС РФ в Сирии, которую тот в свою очередь переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и БНД (Федеральная разведывательная служба) Германии. Следствие настаивает, что эти сведения могли быть использованы для проведения анализа действий российских войск в Сирии.

Сафронов не признает вину и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью. До работы в "Роскосмосе" он был корреспондентом в газетах "Коммерсант" и "Ведомости", специализировался на теме ОПК и космической отрасли. Сафронов дважды отказывался заключить сделку со следствием, отмечали его адвокаты.