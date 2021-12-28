Генри Резник назвал политическим решение суда о ликвидации "Мемориала"

Выступление прокурора напомнило адвокату процессы 30-х годов

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Член Совета по правам человека при президенте Генри Резник, представляющий общество "Мемориал" (признано в России НКО-иноагентом) на процессе о его ликвидации, считает, что решение Верховного суда о ликвидации организации было политическим.

Он сказал это журналистам после заседания ВС.

"Абсолютно уверены в том, что это требование (Генпрокуратуры о ликвидации общества Мемориал - ИФ) было незаконно. Но это политическое решение", - сказал Резник и добавил, что выступление одного из представителей Генпрокуратуры ему "напоминало о процессах 30-ых годов".

Судья Верховного суда Алла Назарова решила ликвидировать Международную общественную организацию "Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал" и ее региональные отделения и иные структурные организации.

Председатель правления "Мемориала" Ян Рачинский сказал, что на это решение будет подана апелляция, а до ее рассмотрения никаких изменений в работе общества не будет.

На прениях сторон 28 декабря в суде представители Генпрокуратуры отмечали, что "Мемориал" работает с нарушениями законов, игнорирует требования закона об иноагентах маркировать свои материалы, подчеркивает свой особенный международный статус. Представитель Генпрокуратуры Алексей Жафяров даже заявил, что "Мемориал" спекулирует на теме репрессий и создает лживый образ СССР как террористического государства, искажает историю Великой Отечественной войны и реабилитирует нацистских преступников.

Представитель защиты на это возразил, что это к делу не относится, а Резник назвал иск надзорного ведомства неосновательным.

В ноябре стало известно, что прокуратура намерена добиваться ликвидации двух структур "Мемориала". Один иск - о ликвидации просветительского общества "Мемориал" - Генпрокуратура подала в Верховный суд. Второе заявление - о ликвидации правозащитного центра "Мемориал" (признан в России НКО-иноагентом) - прокуратура Москвы направила в Мосгорсуд. Претензии прокуроров связаны с случаями отсутствия маркировки иноагента на материалах организаций и признаки одобрения экстремизма и терроризма в документах "Мемориалов".