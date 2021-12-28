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В СПЧ заявили, что деятельность "Мемориала" должна быть продолжена

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Работа международной общественной организации "Мемориал" (признана в РФ НКО-иноагентом), которую ликвидировал Верховный суд РФ по иску Генеральной прокуратуры, должна быть продолжена, заявил "Интерфаксу" член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

"Основное направление "Мемориала" - это исследование периода, связанного со сталинскими репрессиями, это информация о невинно осужденных людях, тех, кто прошел ГУЛАГ. Такую деятельность в стране никто так профессионально в течение многих лет не осуществлял, поэтому деятельность "Мемориала" должна быть продолжена", - сказал Брод во вторник.

Ранее стало известно, что ВС РФ удовлетворил иск Генпрокуратуры и решил ликвидировать общественную организацию "Мемориал", а также "ее региональные отделения и иные структурные организации".

Председатель правления "Мемориала" Ян Рачинский заявил, что организация подаст апелляцию на это решение.

Рачинский добавил, что полностью прекратить деятельность "Мемориала" невозможно, поскольку у организации есть структуры, не являющиеся юридическими лицами и не признанные иноагентами, остановить их работу не в силах прокуратуры. По его словам, до рассмотрения апелляции на решение суда никаких изменений в работе организации не произойдет.

На прениях сторон 28 декабря представители Генпрокуратуры отмечали, что "Мемориал" работает с нарушениями законов, игнорирует требования закона об иноагентах маркировать свои материалы, подчеркивает свой особенный международный статус. Представитель обвинения Алексей Жафяров даже заявил, что "Мемориал" спекулирует на теме репрессий и создает лживый образ СССР, как террористического государства, искажает историю Великой Отечественной войны и реабилитирует нацистских преступников.

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СПЧ Александр Брод Мемориал

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