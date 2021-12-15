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Суд оштрафовал правозащитный центр "Мемориал" на 500 тыс. рублей

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы назначил штраф в 500 тысяч рублей правозащитному центру (ПЦ) "Мемориал" (признан в РФ НКО-иноагентом) за нарушение законодательства о деятельности иноагента.

Об этом сообщили "Интерфаксу" в суде в среду.

ПЦ признан виновным по статье о производстве или распространении иноагентом материалов без соответствующей маркировки (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ).

В самом ПЦ рассказали, что дело связано с отсутствием маркировки при упоминании "Мемориала" в договоре оферты на сайте проекта "ОВД-Инфо" (признан в РФ СМИ-иноагентом).

Назначенный "Мемориалу" штраф - максимальный, предусмотренный указанной статьей КоАП.

В настоящее время Мосгорсуд рассматривает иск прокуратуры Москвы о ликвидации ПЦ "Мемориал" из-за многочисленных нарушений законодательства о деятельности иноагентов. В свою очередь, в Верховном суде РФ рассматривается иск Генеральной прокуратуры России о ликвидации просветительского общества "Мемориал" (признан в РФ НКО-иноагентом).

Тверской суд Москва Мемориал

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