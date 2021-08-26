Роспотребнадзор проверит закрытый концерт Моргенштерна под Калининградом

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - КС СЕВЕРО-ЗАПАД - Частный концерт рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) под Калининградом вызвал вопросы регионального управления Роспотребнадзора, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"В местных СМИ появилась информация и видео о частном концерте Моргенштерна в гостиничном комплексе "Лагендорф" под Калининградом. У руководства заведения было запрошено пояснение по данному концерту. Речь идет о соблюдении мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции", - сказал сотрудник пресс-службы.

По сведениям регионального издания "Klops.ru", концерт прошел 23 августа в имении Лагендорф в честь дня рождения местной предпринимательницы. На вечеринке присутствовало около ста человек. Свадьбы с участием до ста человек и банкеты численностью до 80 человек разрешены в регионе с конца июля.

В декабре 2020 года Моргенштерн выступил еще на одной частной вечеринке, когда в регионе был подъем заболеваемости СOVID-19.

В конце августа 2021 года, по оценке регионального оперштаба, в сравнении с серединой июля отмечен спад заболеваемости COVID-19 на 23,6%. В то же время значимого снижения заболевания еще не достигнуто. Все основные показатели, характеризующие эпидемическую ситуацию, выше среднероссийского уровня. Так, за минувшие сутки выявлено 179 новых случаев заражения.