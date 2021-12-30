Сити-менеджер Симферополя уволился после восьми месяцев работы

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Валентин Демидов уходит с поста главы администрации Симферополя, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Провел встречу с главой администрации Симферополя (...) Демидовым. По итогам встречи Валентин Валентинович написал заявление об увольнении по собственному желанию. Считаю, что он поступил ответственно, как самокритичный чиновник, который не достиг необходимых результатов и признал недоработку. Это честный поступок", - написал Аксенов в своем телеграм-канале в четверг.

Демидов возглавил администрацию Симферополя в апреле. Он был пятым сити-менеджером крымской столицы с 2014 года - после воссоединения Крыма с РФ. На этом посту он сменил Елену Проценко, проработавшую год.