Поиск
Важно
ПМЭФ-2021

Полиция начала проверку по заявлению Пригожина о клевете от Соболь и Милова

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Следствие проводит проверку по заявлению бизнесмена Евгения Пригожина о клевете в его адрес со стороны юриста ФБК (признан в РФ иностранным агентом) Любови Соболь и оппозиционера Владимира Милова. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании Пригожина "Конкорд".

"Заявление о возбуждении уголовного дела подано Евгением Викторовичем Пригожиным в отношении Любови Соболь в ОМВД по району Хамовники города Москвы по факту клеветы (ст. 128.1 ч.5 УК РФ). В настоящее время по нему проводится доследственная проверка и назначена лингвистическая экспертиза. После экспертизы материалы проверки будут переданы для возбуждения уголовного дела", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что заявление о возбуждении уголовного дела по факту клеветы также подано в отношении Милова, по нему тоже проводится доследственная проверка.

"Юристы компании "Конкорд" уверены, что уголовные дела будут возбуждены и дойдут до обвинительных приговоров. Подчеркнем, что заявления не связаны с политическими взглядами ответчиков и направлены лишь на понуждение их к соблюдению российских законов", - сказали в компании.

Ранее сообщалось, что юристы компании обратились в правоохранительные органы в связи с высказываниями оппозиционеров о Пригожине в интернете. Юристы посчитали эти высказывания клеветническими. В конце марта сообщалось, что дело о клевете было возбуждено в отношении сторонника Алексея Навального Леонида Волкова.

ФБК Любовь Соболь Владимир Милов Евгений Пригожин

Новости

Путин назвал нелепыми обвинения в адрес РФ в кибератаках на США

ПМЭФ-2021

Росреестр и "Интерфакс" будут сотрудничать в области подготовки и повышения квалификации специалистов в сфере оборота недвижимости

Росреестр и "Интерфакс" будут сотрудничать в области подготовки и повышения квалификации специалистов в сфере оборота недвижимости

Россиянка Кузьменко получила восемь лет колонии за госизмену

Минтруд определился с переносами праздников и выходных в 2022 году

Минтруд определился с переносами праздников и выходных в 2022 году

Путин предложил найти алгоритмы смягчения скачков цен на металлы

ПМЭФ-2021

Главы "Мегафона" и РФПИ возглавили рейтинги самых упоминаемых и самых заметных спикеров ПМЭФ-2021

Главы "Мегафона" и РФПИ возглавили рейтинги самых упоминаемых и самых заметных спикеров ПМЭФ-2021

Путин заявил, что "плевать хотел" на риск блокировки сайта Кремля

ПМЭФ-2021

Путин заявил о непричастности российских спецслужб к инциденту с Ryanair

Путин заявил о непричастности российских спецслужб к инциденту с Ryanair

Оппозиционер Гудков пообещал продолжить политическую деятельность

ПМЭФ-2021

Путин назвал условия для контактов с компаниями из недружественных стран

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');