Полиция начала проверку по заявлению Пригожина о клевете от Соболь и Милова

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Следствие проводит проверку по заявлению бизнесмена Евгения Пригожина о клевете в его адрес со стороны юриста ФБК (признан в РФ иностранным агентом) Любови Соболь и оппозиционера Владимира Милова. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании Пригожина "Конкорд".

"Заявление о возбуждении уголовного дела подано Евгением Викторовичем Пригожиным в отношении Любови Соболь в ОМВД по району Хамовники города Москвы по факту клеветы (ст. 128.1 ч.5 УК РФ). В настоящее время по нему проводится доследственная проверка и назначена лингвистическая экспертиза. После экспертизы материалы проверки будут переданы для возбуждения уголовного дела", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что заявление о возбуждении уголовного дела по факту клеветы также подано в отношении Милова, по нему тоже проводится доследственная проверка.

"Юристы компании "Конкорд" уверены, что уголовные дела будут возбуждены и дойдут до обвинительных приговоров. Подчеркнем, что заявления не связаны с политическими взглядами ответчиков и направлены лишь на понуждение их к соблюдению российских законов", - сказали в компании.

Ранее сообщалось, что юристы компании обратились в правоохранительные органы в связи с высказываниями оппозиционеров о Пригожине в интернете. Юристы посчитали эти высказывания клеветническими. В конце марта сообщалось, что дело о клевете было возбуждено в отношении сторонника Алексея Навального Леонида Волкова.