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Писатель Шендерович покинул Россию из-за возможного уголовного преследования

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Российский писатель Виктор Шендерович (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) принял решение покинуть Россию в связи с возможным возбуждением уголовного дела по заявлению бизнесмена Евгения Пригожина.

"Я всегда являлся по повесткам на допросы и в суды. (...) Но от личного участия в уголовном деле, которое мне светит по заявлению Пригожина, я, пожалуй, воздержусь (...) И я принял решение переждать снаружи", - сообщил писатель в фейсбуке.

"Резкое для меня изменение пейзажа тут - не столько в гипотетическом сроке (до него в моем распоряжении оставалось бы, по крайней мере, сколько-то времени), сколько в досудебных мерах. Увы, ст. 128.1 УК РФ предусматривает ограничение свободы на время следствия, и у меня почему-то нет особых оснований сомневаться в том, что эта норма может быть применена", - отметил писатель.

30 декабря 2021 года компания Пригожина "Конкорд" заявила о взыскании с Алексея Навального и его сторонников, в том числе с Шендеровича, более 4 млн рублей по искам "о защите чести, достоинства и деловой репутации".

В компании добавили, что в процессе рассмотрения находятся восемь исковых заявлений и к подаче готовятся еще порядка семи.

Виктор Шендерович Евгений Пригожин

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