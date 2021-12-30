В Ялте потушили пожар после взрыва в многоквартирном доме

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Крупный пожар в многоквартирном трехэтажном доме на Таврической улице в Ялте ликвидирован, сообщается на сайте главного управления МЧС России по Крыму.

По данным ведомства, огнем уничтожено пять квартир, еще пять повреждено. Площадь пожара составила 250 квадратных метров.

Спасатели эвакуировали 35 человек, в том числе 11 детей.

Как сообщалось, десятиквартирный трехэтажный дом № 12 по улице Таврической загорелся в Ялте около 11:40 по московскому времени. Женщина и младенец госпитализированы с ожогами.

По уточненной информации МЧС, причиной пожара стал взрыв газовоздушной смеси. Произошло частичное обрушение перекрытия и внешней стены дома на площади 40 квадратных метров.

Глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила в соцсетях, что в доме, который уже признали аварийным, проживало более 30 человек. Чиновники ищут им временное жилье.