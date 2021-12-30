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В Ялте случился пожар в трехэтажном жилом доме

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В Ялте на Таврической улице загорелся трехэтажный многоквартирный дом, есть пострадавшие.

В МЧС Крыма сообщили, что сигнал о возгорании получили в 11:30. Пожар на втором и третьем этажах. Из здания вывели 20 человек, в том числе четырех детей. Погибших нет, есть пострадавшие.

30-летняя женщина и ребенок 2021 года рождения госпитализированы с ожогами, сообщили в прокуратуре Крыма. По факту пожара проведут прокурорскую проверку, прокуроры оценят работу контролирующих органов и принимаемые в муниципалитеты меры пожарной безопасности и контроля за газовым оборудованием.

Информированный источник уточнил "Интерфаксу", что, по предварительным данным, причиной пожара стал взрыв газового баллона.

Крым Ялта МЧС Прокуратура Крыма

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