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ГИБДД не исключила усталость водителя автобуса, попавшего в ДТП под Рязанью

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Водитель пассажирского автобуса "Москва - Астрахань", попавшего в воскресенье утром в ДТП в Скопинском районе Рязанской области, предварительно мог быть уставшим, сообщает пресс-служба ГИБДД России.

"По предварительным данным, водитель автобуса мог находиться за рулем в утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность пассажиров и дорожного движения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сказали, что для оказания помощи следственно-оперативной группе по установлению причин и обстоятельств произошедшего в регион выехал заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Олег Понарьин.

Как сообщалось, 2 января в районе села Вослебово Скопинского района водитель рейсового автобуса, следующего по маршруту "Москва-Астрахань", допустил столкновение с опорной конструкцией моста. В результате ДТП погибли пять человек, 21 пострадал.

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Всего в автобусе находились 52 человека, в том числе два водителя.

По факту аварии возбуждено два уголовных дела - о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ) и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Для пассажиров автобуса организован пункт временного размещения в Вослебовской средней школе. В настоящее время в нем находятся 17 человек.

Рязань Рязанская область ГИБДД

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