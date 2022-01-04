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Несколько участков дорог закрыли на Сахалине из-за метели

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Несколько участков дорог закрыли в Сахалинской области из-за сильного снегопада и ветра, сообщает во вторник пресс-служба регионального управления МЧС.

"Закрыт проезд на нескольких участках автодорог: от с. Чехов до с. Красногорск, от пгт Шахтёрск до с. Бошняково, от с. Огоньки до г. Невельск, от г. Невельск до с. Калинино, от г. Невельск до с. Шебунино", - говорится в сообщении.

Синоптики предупредили, что на территории Смирныховского, Поронайского, Углегорского, Макаровского, Томаринского, Долинского, Холмского, Невельского, Корсаковского, Анивского районов и в городе Южно-Сахалинск во вторник ожидается сильный снегопад с ветром со скоростью 12-17 м/с, на побережье - 20-25 м/с.

Как сообщалось, в Сахалинской области в понедельник из-за непогоды была закрыта паромная переправа Ванино-Холмск, которая соединяет остров Сахалин с материком. Аэропорт Южно-Сахалинска работает по фактической погоде. В обычном режиме работает железная дорога.

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