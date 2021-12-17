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Российские медики изучили симптомы заражения "омикроном" в ЮАР

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Представители Минздрава и Роспотребнадзора, которые недавно отправились в ЮАР, чтобы помочь местным медикам, изучили клинические проявления заражения штаммом коронавируса "омикрона" у госпитализированных пациентов двух клиник в Йоханнесбурге, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения.

Обе клиники российские специалисты посетили 17 декабря. В крупнейшей в Африке больнице на 3000 коек они осмотрели реанимацию и инфекционные отделения для взрослых и детей, провели обход пациентов, ознакомились с протоколами лечения для разных групп больных.

"В ходе визита, в частности, изучались клинические проявления нового штамма "омикрон", особенности течения заболевания", - сообщил Минздрав и добавил, что российская миссия продолжит работу в ЮАР. Что это за симптомы, в ведомстве не уточнили.

В пятницу в Йоханнесбурге прошли важные дискуссии в рабочих группах по эпидемиологии новой коронавирусной инфекции и по вирусологии и лабораторной диагностике, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Там отметили, что южноафриканские специалисты передали россиянам полные данные по этим вопросам.

"Получаемые данные способствуют пониманию особенностей распространения нового варианта вируса, нюансов течения заболевания и оптимальных подходов к диагностике COVID-19, вызываемого вариантом "омикрон"", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, группа клинических специалистов посетила Charlotte Maxeke Johannesburg Academic Hospital (аккредитованная больница общего профиля в Парктауне, Йоханнесбург), где тоже изучили особенности клинического течения COVID-19, вызванного штаммом "омикрон" у детей, взрослых и беременных.

Хроника 09 января 2020 года – 17 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Минздрав Роспотребназор ЮАР Йоханнесбург Африка коронавирус

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