Фигурант первого в России дела о "ворах в законе" вновь арестован

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Томский областной суд по ходатайству прокуратуры арестовал на три месяца Николая Кузьмичева, который проходит по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе прокуратуры региона.

Кузьмичев стал фигурантом первого в России уголовного дела о "ворах в законе" после того, как соответствующее положение УК было введено в действие в апреле 2019 года. В 2021 году его оправдали присяжные, прокуратура оспорила оправдательный приговор, в декабре этот приговор был отменен и дело направлено на новое рассмотрение.

Собеседник "Интерфакса" уточнил, что после оправдательного приговора Кузьмичев находился на свободе.

Ранее сообщалось, что в Томске в 2019 году задержали "вора в законе" и ему вменили новую статью 210.1 УК. В августе 2020 года дело поступило в Томский областной суд. По сведениям источника "Интерфакса", речь шла о Николае Кузьмичеве, известном в криминальном мире как "Коля Томский" и получившем статус "вора в законе" в 2013 году.

Присяжные его оправдали 2 августа 2021 года. 5 августа Томский областной суд вынес оправдательный приговор. Прокуратура 16 августа обжаловала это решение.

24 декабря Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске отменил приговор и вернул дело в Томский областной суд. По данным прокуратуры, "одним из мотивов отмены оправдательного приговора стал установленный судом факт оказания незаконного воздействия стороной защиты на коллегию присяжных".