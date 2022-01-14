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Фигурант первого в России дела о "ворах в законе" вновь арестован

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Томский областной суд по ходатайству прокуратуры арестовал на три месяца Николая Кузьмичева, который проходит по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе прокуратуры региона.

Кузьмичев стал фигурантом первого в России уголовного дела о "ворах в законе" после того, как соответствующее положение УК было введено в действие в апреле 2019 года. В 2021 году его оправдали присяжные, прокуратура оспорила оправдательный приговор, в декабре этот приговор был отменен и дело направлено на новое рассмотрение.

Собеседник "Интерфакса" уточнил, что после оправдательного приговора Кузьмичев находился на свободе.

Ранее сообщалось, что в Томске в 2019 году задержали "вора в законе" и ему вменили новую статью 210.1 УК. В августе 2020 года дело поступило в Томский областной суд. По сведениям источника "Интерфакса", речь шла о Николае Кузьмичеве, известном в криминальном мире как "Коля Томский" и получившем статус "вора в законе" в 2013 году.

Присяжные его оправдали 2 августа 2021 года. 5 августа Томский областной суд вынес оправдательный приговор. Прокуратура 16 августа обжаловала это решение.

24 декабря Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске отменил приговор и вернул дело в Томский областной суд. По данным прокуратуры, "одним из мотивов отмены оправдательного приговора стал установленный судом факт оказания незаконного воздействия стороной защиты на коллегию присяжных".

Томск Томский областной суд Николай Кузьмичев прокуратура Томской области

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