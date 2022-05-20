Вор в законе Давид Герлиани экстрадирован в Россию из Египта

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Египет выдал России обвиняемого в вымогательстве и занятии высшего положения в преступной иерархии гражданина Грузии Давида Герлиани, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сегодня в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Каира экстрадирован гражданин Грузии Давид Герлиани. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 163 (вымогательство) и частью 1 статьи 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии)", - сказала Волк журналистам в пятницу.

По данным МВД, с 2014 года по настоящее время фигурант является криминальным лидером и "распространяет свое влияние на лиц, отбывающих наказание в одной из исправительных колоний в Смоленской области".

Кроме того, как заявила Волк, Герлиани создал и возглавил группу, участники которой в 2020 году вымогали у мужчины 15 миллионов рублей под надуманным предлогом. Один из соучастников преступления был задержан сотрудниками полиции при передаче ему части требуемых денежных средств.

В апреле 2021 года Герлиани было заочно предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В июне того же года он был объявлен в международный розыск на основании запроса столичной полиции.

В марте этого года фигуранта задержали на территории Египта. Сегодня он будет доставлен в Россию, заключила Волк.