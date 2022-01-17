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Совет Госдумы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Единогласным решением членов Совета Думы в понедельник правительственный законопроект о введении QR-кодов для посещения общественных мест снят с рассмотрения, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Об этом Володин написал в своем телеграм-канале.

"Хочу сказать слова благодарности всем за обратную связь. Важно слышать друг друга. Это позволит избежать ошибок и на основе диалога вырабатывать правильные решения", - также написал спикер нижней палаты парламента.

Резонансный правительственный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах (17357-8) был принят Госдумой в первом чтении 16 декабря прошлого года. Затем депутаты предложили правительству внести в документ целый ряд изменений, к примеру, указать все медицинские противопоказания к вакцинации или разрешить ходить в церковь без QR-кода.

13 января информированный источник в парламенте сообщил "Интерфаксу", что проект закона, как ожидается, будет отложен по совокупности факторов.

"Во-первых, правительство не заявляет его как приоритетный, кроме того, в регионах в настоящее время и так губернаторы и санитарные врачи могут использовать имеющиеся полномочия и вводить в случае необходимости QR-коды для посещения общественных мест", - сказал собеседник агентства.

Позже вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что правительство РФ откладывает на неопределенный срок рассмотрение в Госдуме во втором чтении законопроекта о введении QR-кодов, так как предложенные меры касались штамма COVID-19 "дельта", но вариант "омикрон" связан с новыми вызовами.

Также и секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что рассмотрение законопроекта о введении QR-кодов в общественных местах должно быть отложено.

"Сейчас все силы должны быть сконцентрированы на самой главной задаче - помощи гражданам, пенсионерам, одиноко проживающим людям, многодетным семьям. Собственно, на том, чем "Единая Россия" занималась все два пандемийных года", - цитировали Турчака в пресс-службе партии в пятницу.

Хроника 09 января 2020 года – 17 января 2022 годаПандемия коронавируса
Вячеслав Володин Госдума Коронавирус

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