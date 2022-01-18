Депутаты предложат налоговые льготы за использование российского софта

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы вместе с правительством завершают подготовку законопроекта о налоговых льготах для компаний, которые используют в работе программное обеспечение отечественного производства, заявил в Думе лидер фракции единороссов Владимир Васильев.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству на законодательном уровне обеспечить налоговое стимулирование инвестиционной деятельности компаний, связанной с внедрением отечественного ПО и оборудования, созданного на основе технологий искусственного интеллекта. Это поручение было дано по итогам совещания с членами правительства 24 ноября прошлого года, оно было опубликовано на сайте президента 30 ноября.

Также Путин поручил на законодательном уровне установить обязательное требование о преимущественном использовании отечественного софта, телеком-оборудования и радиоэлектронной продукции субъектами критической информационной инфраструктуры России. Оба поручения должны быть исполнены к 1 июля 2022 года, говорилось в документе.