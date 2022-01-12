Рассылка угроз о взрывах затронула Архангельск и Калининград

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Массовые рассылки о заложенных бомбах затронули несколько крупных городов России 12 января. В Архангельске из-за этого проверяли здания арбитражного суда и администрации города, сообщили "Интерфаксу" в в пресс-службе регионального управления ФСБ.

В Калининграде в областной Арбитражный суд в середине дня пришло электронное письмо о минировании самого суда, Центрального районного суда и администрации города, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Здания проверяют сотрудники экстренных служб, полиции и кинологи с собаками. По словам сотрудника арбитража, все заседания были остановлены, все сотрудники, судьи, посетители и представители сторон вышли на улицу и разошлись по домам, так холодная погода не позволит провести несколько часов на улице.

В Ульяновске бомбу искали в мэрии. После эвакуации и проверки администрация возобновила работу, сообщили в пресс-службе мэрии. Бомбы там не нашли. Также в городе поступали угрозы о минировании зданий арбитражного и областного суда. В обоих судах "Интерфаксу" подтвердили успешное окончание проверок.

В Ставрополе гимназию №24 "минируют" второй день подряд, сообщил глава города Иван Ульянченко. В обоих случаях проводилась полная эвакуация сотрудников и детей.

Утром по московскому времени сообщалось о "минировании" почти всех школ и некоторых вузов и колледжей в Екатеринбурге и судов в Новосибирске.

Днем ранее из-за аналогичных угроз в Москве проверили около 600 разных зданий.