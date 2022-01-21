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Суд снял арест с активов "Русагро" и ее акционеров

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Саратовской области 21 января снял обеспечительные меры, которые ранее были наложены на имущество ООО "ГК "Русагро" и его бенефициаров - Максима Басова и Вадима Мошковича, удовлетворив заявление компании, говорится в ее сообщении.

"Мы рады, что суд оперативно разобрался в допущенном недоразумении и снял все ограничительные меры", - заявили в пресс-службе "Русагро".

Как сообщалось, суд наложил арест на денежные средства, движимое и недвижимое имущество основного владельца агрохолдинга "Русагро" Мошковича, бывшего гендиректора группы Басова (владеет около 8%, член совета директоров головной структуры группы Ros Agro), а также имущество ООО "ГК "Русагро" на сумму 21,88 млрд рублей в качестве обеспечительных мер в рамках дела о банкротстве ООО "Волжский терминал" (Саратовская область) по ходатайству одного из кредиторов - ООО "Синко Трейд" (внесенные в реестр требования компании составляют 196,4 млн рублей).

В свою очередь "Русагро" подала иск в связи с решением суда, поскольку посчитала его ошибочным: суд был введен в заблуждение заявителем (компанией "Синко"), сообщала "Русагро". "Помимо прочего, вызывает недоумение размер наложенных обеспечительных мер - более 22 млрд рублей. При этом общий размер требований кредиторов в банкротстве "Волжского терминала" в десятки раз менее суммы ареста, в частности - размер требований самого заявителя почти в сто раз менее суммы ареста", - подчеркивали в "Русагро".

Компания также сообщала, что решение суда об аресте активов не повлияет на ее операционную деятельность.

"Русагро" является крупным производителем сахара, свинины, подсолнечного масла, майонеза и маргарина. По итогам девяти месяцев 2021 года выручка группы выросла на 45%, до 157,6 млрд рублей. Основной владелец компании - семья Вадима Мошковича, которой принадлежит 57% компании. Максим Басов владеет 8%. Крупным акционером группы является Максим Воробьев (брат губернатора Московской области). В сентябре прошлого года в ходе SPO его фонд Amereus Group приобрел 6,1% GDR материнской компании группы. В результате его доля составила 10,1%.

"Волжский терминал" входил в холдинг "Солнечные продукты" ("СолПро"), долг которого по кредитам Россельхозбанка на сумму 34,7 млрд рублей "Русагро" приобрела в конце 2018 года. Затем началось банкротство предприятий "СолПро". ООО "Волжский терминал" было признано банкротом в июле 2019 года. В августе 2021 года структура "Русагро" выиграла аукцион и получила имущественный комплекс ООО "Волжский терминал", предложив за лот 11,5 млрд рублей.

Русагро

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