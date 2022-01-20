Суд арестовал имущество и средства акционеров "Русагро" и самой группы на 21,9 млрд руб.

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Саратовской области наложил арест на денежные средства, движимое и недвижимое имущество основного владельца агрохолдинга ГК "Русагро" Вадима Мошковича, бывшего гендиректора группы Максима Басова (владеет около 8%, член совета директоров головной структуры группы Ros Agro), а также на имущество ООО "ГК "Русагро" на сумму 21,88 млрд рублей, говорится в определении суда.

Суд принял обеспечительные меры в рамках дела о банкротстве ООО "Волжский терминал" (Саратовская область) по ходатайству одного из кредиторов - ООО "Синко Трейд" (внесенные в реестр требования компании составляют 196,4 млн рублей). Арест наложен до вступления в законную силу судебного акта по заявлению конкурсных кредиторов "Волжского терминала" о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности. Ближайшее заседание суда о субсидиарке назначено на 8 февраля.

Свое ходатайство об обеспечении "Синко Трейд" обосновал тем, что наложение ареста на имущество контролирующих должника лиц будет способствовать исполнению судебного акта о привлечении их к субсидиарной ответственности по обязательствам "Волжского терминала", обеспечительные меры "являются необходимыми и достаточными для обеспечения исполнения судебного акта, обеспечивают сохранение существующего положения сторон".

Согласно материалам, в октябре 2021 года в арбитражный суд поступило заявление кредитора "Волжского терминала" Татьяны Бордачевой (правопреемник кредитора ООО "КОФКО Интернэшнл РУ"), в котором она просит привлечь к субсидиарной ответственности по обязательствам должника солидарно ООО "ГК "Русагро", Максима Басова и Вадима Мошковича, а также приостановить рассмотрение настоящего обособленного спора до окончания расчетов с кредиторами ООО "Волжский терминал". При этом "Синко Трейд" подало ходатайство об объединении для совместного рассмотрения в одно производство заявления конкурсного управляющего "Волжского терминала" Ивана Баскова, "Синко Трейд" и Бордачевой о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности. Суд это ходатайство в ноябре прошлого года удовлетворил.

Газета "Ведомости" со ссылкой на исполнительного директора ГК "Синко" Сергея Садиванкина сообщает, что задолженность компании перед "Синко трейд" составляет более 200 млн рублей по договору поставки подсолнечника. По его словам, без ареста денежных средств и имущества вернуть долг не получается: "Русагро" как залоговый кредитор получает до 80% от продажи имущества, а остальное уходит на оплату текущих расходов процедуры банкротства. Пока компания получила только 11 млн рублей. Обеспечительные меры должны гарантировать покрытие оставшейся части долга за счет лиц, контролирующих должника. По словам Садиванкина, компания удовлетворена решением суда и надеется, что это позволит получить свои средства.

Из материалов суда следует, что сумма обеспечения (21,88 млрд рублей) равна разнице между суммой включенных в реестр требований кредиторов (33,407 млрд рублей) и стоимостью уже реализованного имущества ООО "Волжский терминал".

Как сообщалось ранее, ООО "Русагро-Балаково" летом 2021 года стало победителем аукциона по продаже имущественного комплекса подконтрольного "Русагро" предприятия-банкрота ООО "Волжский терминал", предложив 11,51 млрд рублей.

"Волжский терминал" входит в холдинг "Солнечные продукты" ("СолПро"), долг которого по кредитам Россельхозбанка на сумму 34,7 млрд рублей "Русагро" приобрело в конце 2018 года. "Волжский терминал" занимается производством нерафинированного растительного масла и его фракций. В составе промплощадки маслоэкстракционный завод (МЭЗ), речной отгрузочный терминал и элеваторный комплекс.

Со ссылкой на бывшего гендиректора "Русагро" Басова сообщалось, что с покупкой "Волжского терминала" "Русагро" завершило выкуп основных активов "СолПро" и планирует инвестиции в расширение мощностей заводов холдинга. Холдинг "СолПро" объединял три масложировых комбината (в Москве, Саратове, Новосибирске), три маслоэкстракционных завода (в Аткарске, Армавире, Балаково), элеваторы и сельскохозяйственные земли в Саратовской области. С марта 2019 года заводы реализуют продукцию через торговую систему "Русагро", их результаты отражены в операционных и финансовых результатах группы.

Суд в июле 2019 года признал банкротом ООО "Волжский терминал" и открыл конкурсное производство. Конкурсное производство несколько раз продлялось, в очередной раз - до 22 июля 2022 года.

Решение Арбитражного суда Саратовской области об аресте денежных средств и имущества "Русагро" вряд ли существенно повлияет на бизнес группы в кратко- и среднесрочной перспективе, считают аналитики "Ренессанс Капитала". Решение суда связано с долгом "Волжского терминала" в 0,2 млрд рублей - это незначительная сумма для "Русагро", и проблема может быть решена в ближайшее время, отмечается в аналитическом обзоре.

"Русагро" является крупным производителем сахара, свинины, подсолнечного масла, майонеза и маргарина. По итогам девяти месяцев 2021 года выручка группы выросла на 45%, до 157,6 млрд рублей. Основной владелец компании - семья Вадима Мошковича, которой принадлежит 57% компании. Максим Басов владеет 8%. Крупным акционером группы является Максим Воробьев (брат губернатора Московской области). В сентябре прошлого года в ходе SPO его фонд Amereus Group приобрел 6,1% GDR материнской компании группы. В результате его доля составила 10,1%.