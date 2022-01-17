Суд в Петербурге запретил видео с Мэрилином Мэнсоном и Библией

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Адмиралтейский районный суд Петербурга запретил ссылку с видеозаписью об уничтожении Библии.

Текст соответствующего решения, которое было вынесено в сентябре минувшего года, размещен на сайте суда. Внимание на него в понедельник обратили некоторые телеграм-каналы и СМИ.

Из текста следует, что с иском о запрете к распространению в РФ ссылки на ролик, где "неизвестное лицо уничтожает предмет религиозного почитания - Библию", в суд обратился прокурор Адмиралтейского района Петербурга.

Суд счел, что это видео, опубликованное на YouTube, содержит признаки оскорбления чувств верующих и может быть использовано для совершения преступления по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). "Предоставление доступа к информации об умышленном публичном осквернении религиозной литературы, символики оскорбляет чувства верующих, с использованием информационно-телекоммуникационных услуг сетей фактически является информационным пособничеством, направленным на возбуждение ненависти либо вражды по признакам отношения к религии, нарушению конституционных прав граждан", - отмечено в решении.

Иск прокурора, поданный в защиту неопределенного круга лиц, был удовлетворен.

По указанной в решении ссылке было размещено видео с названием "Marilyn Manson Bible speech" ("Речь Мэрилина Мэнсона о Библии" - ИФ). В настоящий момент ролик уже заблокирован. Опубликованную в январе 2010 года видеозапись успели посмотреть около 320 тыс. человек.

Согласно информации в соцсетях, ролик представлял собой слайд-шоу с фотографиями американского рок-музыканта Мэнсона, на одном из фото артист вырывает страницы из Библии. За кадром звучит речь, которую Мэнсон произнес более 20 лет назад на одном из концертов.