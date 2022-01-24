Суд признал спецназовцев ФСБ виновными в налете на бизнесмена в Москве

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Московский гарнизонный военный суд (МГВС) признал виновными восемь человек в совершении налета на бизнесмена в столичном банке в 2019 году, передает корреспондент "Интерфакса". По делу проходят несколько сотрудников спецподразделений "Альфа" и "Вымпел" ФСБ.

Приговор оглашает судья Алексей Дерепко.

Суд установил, что подсудимые Артур Власов, Дмитрий Казанцев, Дмитрий Капышкин, Александр Карелин, Хетаг Маргиев, Роман Оболенский, Владимир Урусов, Дмитрий Чиквин и иные лица, дела в отношении которых выделены в отдельное производство, в 2019 году сформировали преступную группу для нападения на бизнесмена Александра Юмаранова. Нападение было совершено в помещении банка "Металлург" на юго-западе Москвы под видом проведения оперативных мероприятий сотрудниками спецподразделений ФСБ, целью которых было пресечь незаконную конвертацию дененжных средств Юмарановым.

В результате Юмаранову был нанесен ущерб на общую сумму 136 500 000 рублей.

Наказание для подсудимых судья назовет позднее.

Дело о нападении на бизнесмена Александра Юмаранова

Уголовное дело получило широкий резонанс, поскольку среди фигурантов оказались бывшие и действующие на тот момент сотрудники спецподразделений "Альфа" и "Вымпел", а также Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России, налоговой службы, прокуратуры и Следственного комитета. О деле стало известно в июле 2019 года. МГВС принял дело к рассмотрению в конце мая 2020 года.

Почти все обвиняемые частично или полностью признали свою вину и заявляли о намерении возместить ущерб.

Один из ключевых фигурантов дела - бизнесмен Борис Караматов, по сообщениям СМИ, был объявлен в розыск.

Ранее Гагаринский суд приговорил по этому делу Константина Жарова и Акшара Дзуцева к девяти годам лишения свободы.