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Московский суд принял дело о разбое с участием сотрудников ФСБ

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Московский гарнизонный военный суд (МГВС) 27 мая зарегистрировал и передал судье уголовное дело о разбое, по которому летом 2019 года были задержаны несколько сотрудников спецподразделений "Альфа" и "Вымпел" ФСБ России. Дата начала процесса еще не назначена.

Судить будут Артура Власова, Дмитрия Казанцева, Дмитрия Капышкина, Александра Карелина, Хетага Маргиева, Романа Оболенского, Владимира Урусова и Дмитрия Чиквина.

По версии следствия, обвиняемые похитили порядка 136 млн рублей у предпринимателя Александра Юмаранова во время налета на банк "Металлург" на юго-западе Москвы.

Дело получило резонанс, поскольку среди фигурантов оказались бывшие и действующие на тот момент сотрудники спецподразделений "Альфа" и "Вымпел", а также Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России, налоговой службы, прокуратуры и Следственного комитета.

Почти все обвиняемые частично или полностью признали свою вину и заявляли о намерении возместить ущерб.

ФСБ Альфа Вымпел АРтур Власов Дмитрий Казанцев. Дмитрий Чиквин Хетаг Маргиев

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