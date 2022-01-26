Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:46Заразились
на 26.01В России 11 315 801+74 692В мире 358 549 410+3 589 730

Бывший глава Минвод арестован по подозрению в превышении полномочий

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Ставрополя в среду арестовал на два месяца бывшего главу Минераловодского округа, сообщила пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

В понедельник прокуратура региона сообщала о задержании в Краснодаре экс-главы Минвод по факту превышения им должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ).

В рамках прокурорской проверки законности приобретения детсада в Минводах выяснилось, что экс-глава городского округа в декабре 2020 года заключил соглашение с заместителем министра и строительства и архитектуры Ставрополья о предоставлении бюджету округа субсидии на покупку готового здания, в котором должен был разместиться детсад.

Для исполнения соглашения между руководителем управления имущественных отношений администрации Минераловодского округа и физлицом, c нарушением федерального законодательства, заключен контракт на приобретение в муниципальную собственность здания за 194,5 млн рублей.

При этом в документацию не было включено обязательное требование о том, что здание должно быть новым. По итогам аукциона фактически на бесконкурсной основе приобретен объект недвижимого имущества 1983 года постройки по цене нового объекта.

По оценке экспертов, его реальная рыночная стоимость составила более 68,6 млн рублей, что на 125,8 млн рублей меньше суммы понесенных расходов.

Кроме того, вместимость детсада должна была составлять 235 мест, а в выбранном здании есть возможность принимать только 211 детей.

Ранее сообщалось, что фигурантом дела о превышении полномочий при покупке здания для детсада по завышенной цене стал руководитель управления имущественных отношений администрации Минераловодского округа.

Минеральные воды Минводы

Новости

Авиаперевозки внутри России в 2021 году выросли на 20% к доковидному уровню

Суд в Подмосковье арестовал подозреваемого в разбойном нападении на вдову Градского

В Астраханской области собаки насмерть загрызли мужчину в гаражах

Суд обязал Ивана Сафронова и адвокатов изучить материалы дела к 11 февраля

Суд обязал Ивана Сафронова и адвокатов изучить материалы дела к 11 февраля

Президент РФ призвал сохранить плановую медпомощь для детей на фоне COVID

"Омикрон" стал доминирующим в России штаммом

"Омикрон" стал доминирующим в России штаммом

"Единая Россия" попросила власти РФ поставить ДНР и ЛНР военную продукцию

"Единая Россия" попросила власти РФ поставить ДНР и ЛНР военную продукцию

Дума повысила порог ежегодной выручки для признания компаний доминирующими

Дума повысила порог ежегодной выручки для признания компаний доминирующими

МВД предложило разрешить регистрацию автомобилей в МФЦ

В Смольном раскрыли, что Беглов считает личным горем проблемы с уборкой снега

В Смольном раскрыли, что Беглов считает личным горем проблемы с уборкой снега
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });