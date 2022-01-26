Бывший глава Минвод арестован по подозрению в превышении полномочий

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Ставрополя в среду арестовал на два месяца бывшего главу Минераловодского округа, сообщила пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

В понедельник прокуратура региона сообщала о задержании в Краснодаре экс-главы Минвод по факту превышения им должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ).

В рамках прокурорской проверки законности приобретения детсада в Минводах выяснилось, что экс-глава городского округа в декабре 2020 года заключил соглашение с заместителем министра и строительства и архитектуры Ставрополья о предоставлении бюджету округа субсидии на покупку готового здания, в котором должен был разместиться детсад.

Для исполнения соглашения между руководителем управления имущественных отношений администрации Минераловодского округа и физлицом, c нарушением федерального законодательства, заключен контракт на приобретение в муниципальную собственность здания за 194,5 млн рублей.

При этом в документацию не было включено обязательное требование о том, что здание должно быть новым. По итогам аукциона фактически на бесконкурсной основе приобретен объект недвижимого имущества 1983 года постройки по цене нового объекта.

По оценке экспертов, его реальная рыночная стоимость составила более 68,6 млн рублей, что на 125,8 млн рублей меньше суммы понесенных расходов.

Кроме того, вместимость детсада должна была составлять 235 мест, а в выбранном здании есть возможность принимать только 211 детей.

Ранее сообщалось, что фигурантом дела о превышении полномочий при покупке здания для детсада по завышенной цене стал руководитель управления имущественных отношений администрации Минераловодского округа.