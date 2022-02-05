Министра туризма Ставропольского края задержали по делу о превышении полномочий

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

"Подозреваемый в превышении должностных полномочий министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края задержан органами предварительного следствия для дальнейшего решения вопроса об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.

В отношении министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

По данным прокуратуры, в 2021 году министерство заключило контракт на проведение фестиваля фейерверков. Фактически его предметом были услуги, оказанные министерству еще в 2020 году. При формировании стоимости контракта в 2021 году коммерческие предложения были сфальсифицированы, а общая стоимость завышена в 10 раз. В результате бюджету Ставрополья причинен ущерб в размере более 25,1 млн рублей.