Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:01Заразились
на 04.02В России 12 452 765+168 201В мире 388 029 005+3 169 772

Министра туризма Ставропольского края задержали по делу о превышении полномочий

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

"Подозреваемый в превышении должностных полномочий министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края задержан органами предварительного следствия для дальнейшего решения вопроса об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.

В отношении министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

По данным прокуратуры, в 2021 году министерство заключило контракт на проведение фестиваля фейерверков. Фактически его предметом были услуги, оказанные министерству еще в 2020 году. При формировании стоимости контракта в 2021 году коммерческие предложения были сфальсифицированы, а общая стоимость завышена в 10 раз. В результате бюджету Ставрополья причинен ущерб в размере более 25,1 млн рублей.

Ставропольский край прокуратура

Новости по теме

Новости

Суд в Санкт-Петербурге оставил совладельца "Рив Гош" Мейера в СИЗО до 1 марта

Суд в Санкт-Петербурге оставил совладельца "Рив Гош" Мейера в СИЗО до 1 марта

Что произошло за день: пятница, 4 февраля

АЕБ попросила правительство России не считать Швейцарию офшором

АЕБ попросила правительство России не считать Швейцарию офшором

Российское посольство на Филиппинах сильно повреждено пожаром

Пользователи "ВКонтакте" стали жаловаться на сбои

"СПБ биржа" приостановила торги из-за сбоя

"СПБ биржа" приостановила торги из-за сбоя

Прокуратура Кубани проверит причину отказа в лечении ребенка со СМА

Пандемия коронавируса

Попова сообщила о замедлении распространения "омикрона" в России

Глава СПЧ попросил передать дело Мусаевой в Центральный аппарат СКР

Глава СПЧ попросил передать дело Мусаевой в Центральный аппарат СКР

Из нефтепровода "ЛУКОЙЛа" украли 13 тысяч тонн нефти

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });